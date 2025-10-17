Volley femminile e maschile. La Cerretese in trasferta a Marina di Grosseto. Domani per I’Giglio e Timenet gare casalinghe

La Ca.ma. Cerretese questa sera sarà in trasferta a Marina Grosseto dove, al Palazzetto dello Sport di Via Maroncelli, affronterà, alle 21.15, le locali della "Invicta Leonini Costruzioni". Le biancoverdi, guidate da Marco Angiolini, hanno iniziato il campionato con una piena vittoria casalinga. Le grossetane invece sono state sconfitte per 3-1 a Tavarnelle Val di Pesa. Arbitrerà Salvadori.

Domani alle 18, alla Palestra Enriques di Castelfiorentino, la "Cip Ghizzani" affronterà la Florenzo di Firenze. Alla prima di campionato le biancorosse sono state sconfitte nettamente a Genova per 3-0 dalla Normac. La Florenzo di Firenze è anch’essa reduce da una netta sconfitta interna per 0-3 ad opera della Timenet di Empoli. Si tratta quindi di due squadre che cercheranno di risollevarsi e si daranno sicuramente battaglia. Arbitreranno Barbieri e Tronfi.

Contemporaneamente, al PalAramini di Empoli, la "Timenet" Empoli Pallavolo affronterà la "Raviolificio S.G." di Albenga. Le giallonere sono state protagoniste domenica scorsa a Firenze di una splendida vittoria per 0-3. Le liguri, in casa, si sono imposte al tie break dopo una lunga partita contro la Liberi e Forti di Firenze. Arbitrano Verzoni e Biniaszewski.

Sempre domani, alle 21, La Montesport riceverà, al palasport di Baccaiano, la Pallavolo S.Giorgio Piacentino. Le ragazze di Ivan Contrario, alla prima di campionato, hanno perduto 3-1 a Ripalta cremasca, non senza recriminazioni. Le emiliane hanno vinto faticosamente contro Scandicci. Arbitreranno Fantoni e De Martini.

Per la Serie C Maschile, Girone A, i giovani del "Jolly" Fucecchio domenica pomeriggio saranno in trasferta a Cascina dove, alle 18, incontreranno i locali al Palazzetto di Via Galilei. I pisani, all’esordio, hanno vinto in trasferta, al tie break, a Cortona, mentre i bianconeri hanno perduto al tie break dopo una generosissima partita.