Volley femminile. I piani della Milleluci Casalguidi

La Pallavolo Milleluci Casalguidi si prepara ad affrontare con entusiasmo e determinazione la nuova stagione agonistica, confermandosi ancora una volta punto di riferimento per il volley, specie giovanile, del territorio. La missione della società resta invariata: puntare sui giovani talenti, investire nella formazione e crescita delle atlete, costruendo un progetto tecnico solido e ambizioso. La formazione di Prima Divisione Territoriale presenta un mix perfetto tra continuità e innovazione. Alle atlete delle ultime stagioni – capitan Matilde Diolaiuti, Matilde Vuolo, Irene Cappellini, Maria Sole Vannacci, Silvia Pierattini, Costanza Innocenti, Marta Tosi, Asia Betti, Alice Tosi e Lisa Lastrucci – si affiancano un volto nuovo di grande prospettiva quale Caterina Niccolai e una giovanissima promossa dal vivaio come Marta Bartoletti. La rosa-giocatrici, ancora in via di definizione, promette di essere competitiva e ben amalgamata. Il lavoro estivo dello staff tecnico, capeggiato da coach Fabio Grassi, è stato intenso nella ricerca del giusto equilibrio tra esperienza e freschezza, fra tecnica consolidata e voglia di emergere delle più giovani.

Anche la formazione di Seconda Divisione mantiene la filosofia societaria, puntando su atlete giovanissime. Il cuore pulsante resta, però, il settore giovanile, con la partecipazione a tutti i principali campionati di categoria: Under 18, Under 16, Under 14, Under 12 e Minivolley. "La stagione 2025/26 si presenta ricca di sfide e opportunità. Gli obiettivi sono chiari: consolidare la crescita tecnica di tutte le atlete, ottenere risultati sportivi di prestigio, continuare a essere un punto di riferimento per la pallavolo giovanile territoriale – fanno sapere il presidente Francesco Barbasso e il deus ex machina Sergio Rosa –. La Pallavolo Milleluci guarda al futuro con ottimismo, forte di un progetto che mette al centro la persona-atleta, la sua crescita umana e sportiva, nella convinzione che solo attraverso valori solidi si possano costruire campionesse dentro e fuori dal campo".

G. B.