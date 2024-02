Volley femminile ICP Nottolini campione. Conquistato il titolo interprovinciale Under 18

La ICP Nottolini è campione interprovinciale Under 18. Dopo il successo nella finale di andata, vinta 3-0 in un "Palapiaggia" gremito, le bianconere s’impongono per 3 a 1 sull’Aglianese che non ha mai mollato. Secondo titolo interprovinciale a breve distanza dopo quello Under 16 e quarto titolo interprovinciale Under 18 consecutivo. Ecco le protagoniste: Francesca Bruno, Arianna Poli, Asia Castaldi, Noemi Bertoli, Sofia Ciaccio, Chiara Fiorini, Vittoriana Pelloso, Sofia Pacini, Virginia Gregori, Valentina Giusti, Eloisa Salvini, Matilde Melani, Sara Martinelli, Caterina Laporta. Allenatori: Emanuele Roni e Paolo Tomei (vice). Consegnato un piccolo gadget allo sponsor ICP. Presente Carlo Corti di Paper Board Alliance.