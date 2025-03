Volley femminile. Il lavoro del settore giovanile dell’Aglianese. La responsabile Spagnoli traccia il bilancio

La direttrice del Volley Aglianese, Martina Spagnoli è uno degli allenatori del giovanile più considerati della nostra provincia (e non solo): di lei, parlano bene tanti e quando è così significa che il tecnico e la persona valgono. È esigente. Arrivati a metà stagione, Spagnoli traccia un primo bilancio dell’attività: "Partiamo dalle più piccole – inizia il suo viaggio nel giovanile aglianese –. L’Under 11, che fa anche la 12, è un gruppo numeroso e volenteroso. Non è il risultato che conta: sono bambine che crescono e si stanno appassionando alla disciplina sportiva. L’Under 13 Verde sta proseguendo nel proprio percorso di crescita: le bimbe sono partite da una base e migliorate. L’Under 13 Nera è ancora nel pieno del girone: il campionato è lungo, potrebbe andare ai playoff. Il torneo è allenante, con gare mai scontate". Il racconto prosegue dall’Under 14 che "sta disputando i playoff contro lo Jenco (doppio 3-1 a favore delle versiliesi, ndr). L’Under 16 è uscita in semifinale per quoziente-punti con la Pantera Lucca. Al di là del risultato, il percorso è positivo: le giocatrici sono al primo anno under 16. L’Under 18 non è arrivata ai playoff (formula del torneo non favorevole: passava soltanto la prima). La Prima Divisione Under 18 è il bacino da cui prelevare le atlete per la prima squadra. Anche le squadre Uisp si stanno comportando bene".

Gianluca Barni