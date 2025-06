Volley femminile. Montelupo, annata da dimenticare. Si riparte dalla serie D con fiducia

Si è concluso il campionato di volley femminile, girone A, e la Montelupo Città della Ceramica ha dovuto subire il risultato di arrivare all’ultimo posto in classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie e 26 sconfitte. Le due vittorie sono state all’ottava contro la P.Larghi di Colle di Val d’Elsa (3-1) e alla diciottesima a Certaldo, vincendo il derby con la Pallavolo Certaldo (1-3).

Inutile dire che la delusione è stata palpabile, sia nella squadra che nella dirigenza e soprattutto nel pubblico. E’ pur vero che la squadra, confrontando i roster dell’annata precedente e di questa annata, è stata profondamente rinnovata. Infatti solo tre giocatrici sono state confermate (Desideri, Luciano e Profeti) mentre delle nuove molte erano elementi molto giovani che i coach Niccolò Panti Bardazzi e Lorenzo Berti hanno cercato di far crescere durante tutto l’arco del campionato. Ora si tratta di rimboccarsi le maniche nel campionato di serie D, lavorando per far crescere le ragazze, molte abbastanza giovani, e tentare la immediata risalita nella categoria or ora lasciata. Sicuramente il pubblico farà la sua parte, come l’ha fatta durante tutto questo campionato.

Ricordiamo il roster di questa annata: Boldrini Chiara, Ceriello Sara, Desideri Viola, Luciano Giulia, Martini Asia, Martini Camilla, Paciscopi Caterina, Palmerini Chiara, Proferti Matilde, Rigatti Ida, Tasselli, Brebda, Vettori Martina, Zaraffi Caterina.