Volley femminile serie A. Colpaccio Omag Mt, arriva il nuovo libero. È Sara Panetoni da Cuneo: "Sono entusiasta»

Eccolo qui, il libero che la Omag Mt andava cercando. E dopo che il suo nome è circolato a lungo nella rincorsa di indiscrezioni, ieri è arrivata l’ufficialità: Sara Panetoni giocherà per San Giovanni in Marignano nel prossimo campionato di volley femminile di serie A. Libero classe 2000, nata a Ravenna, Sara torna nella ’sua’ Romagna, dalle parti di Rimini, dopo diverse stagioni in serie A1 e un percorso di crescita costante.

Sara Panetoni ha cominciato il proprio percorso al Club Italia, dove si è messa in mostra anche con la nazionale giovanile conquistando un oro mondiale, un oro europeo da miglior libero, argento mondiale. In A1 Sara ha giocato a Firenze, dove è poi diventata titolare inamovibile, Vallefoglia e Cuneo. Per Panetoni tuttavia servirà un po’ di pazienza. Il libero ex Cuneo ha subito un intervento alla spalla il 9 giugno scorso e in questo momento sta seguendo un programma riabilitativo.

"Sono davvero molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura a San Giovanni in Marignano – ha detto la stessa Sara Panetoni con le sue prime parole in maglia Omag Mt –. Ci sono diversi motivi: innanzitutto perché per me è come giocare in casa (Sara, appunto, è originaria di Ravenna, ndr), e questa è una sensazione bellissima. Inoltre, mi hanno parlato molto bene di questa società, di un ambiente sereno in cui si lavora bene e credo che questo sia fondamentale per dare il massimo. So che quest’anno ci aspetterà un campionato molto impegnativo – ha continuato Panetoni –, ma è anche questo il bello del nostro sport. Sono convinta infatti che riusciremo a creare un gruppo unito e affiatato, capace di affrontare insieme le difficoltà della stagione imminente. Non vedo davvero l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra, lo staff e tutte le persone che fanno e faranno parte della società, oltre ovviamente ai nostri tifosi. Sono carica e motivata per cominciare", ha poi concluso Sara Panetoni che, con ogni probabilità andrà appunto a ricoprire il ruolo di libero all’interno del sestetto titolare agli ordini di coach Bellano per la prossima stagione.