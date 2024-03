Volley femminile Serie A. Savino, riprova Novara: "Resteremo seconde»

I risultati di mercoledì scorso, con la netta vittoria della Savino Del Bene Scandicci sul Pinerolo e le contemporanee sconfitte di Milano e Novara, hanno fatto scalare le biancoblù in classifica che ora si trovano al secondo posto, dietro a Conegliano e con un punto di vantaggio su Milano e due sul Novara. Oggi, con inizio alle 17 (diretta streaming su Vbtv) la squadra di Barbolini andrà a far visita proprio a quest’ultimo. Sarà il match clou della giornata fra due formazioni di alto rango che hanno entrambe mille motivi per puntare al massimo anche perché quando mancano tre sole giornate alla fine della regular season ogni eventuale passo falso potrebbe non avere più margini di recupero.

"Sarà una partita molto difficile e importante anche per la classifica visto che vogliamo rimanere al secondo posto", afferma Britt Herbots, una delle ex oggi in campo che nel biennio 2020-2022 giocò proprio a Novara. All’andata Scandicci vinse 3-1 ma rispetto ad allora la formazione piemontese si è rafforzata con la schiacciatrice russa Marina Markova che, però, reduce da un infortunio, oggi potrebbe restare in panchina. Nel frattempo Novara ha anche vinto pe la seconda volta la Challenge Cup grazie al successo in finale contro le francesi del Les Neptunes de Nantes.

Oltre alla belga Herbots vi sono altre ex, da una parte e dall’altra. Con la maglia delle padrone di casa la centrale Ludovica Guidi che giocò a Scandicci nella scorsa stagione; sull’altro fronte, invece, Sara Alberti che indossò la maglia del Novara nel 2016-2017 vincendo lo scudetto, e Haleigh Washington che vi rimase nel biennio 2020-2022. Nella veste di ex anche Barbolini che ha allenato le piemontesi dal 2017 al 2020, conquistando una Supercoppa italiana, due edizioni della Coppa Italia ed una Cev Champions League.

f.m.