Volley femminile serie a2. Coach Bellano: "Questa Omag Mt mi è piaciuta»

Grande entusiasmo il giorno dopo la prima uscita ufficiale della stagione per Omag Mt San Giovanni, che in amichevole ha sconfitto 3-1 Perugia, altra squadra di serie A1, con i primi tre set vinti piuttosto agevolmente. Una partita che ha mandato tanti bei segnali allo staff ed alla società. L’allenatore Massimo Bellano lo sottolinea: "In campo ho visto ottime cose ed uno spirito che mi è subito piaciuto – dice – con grande applicazione di quello che ci eravamo detti prima di giocare. Naturalmente è ancora molto presto per tirare delle conclusioni ma ho visto l’atteggiamento giusto, con una certa amalgama di gruppo".

Un bel mix tra nuovi acquisti e nocciolo storico dell’anno scorso con Nicolini a dirigere l’attacco, in attesa di Straube, palleggiatrice tedesca che si aggregherà al gruppo lunedì: "Alcuni meccanismi vanno ancora messi a fuoco – dice Bellano –, ma per questo c’è tempo visto che manca un mese al campionato ed avremo altre partite già dalla prossima settimana. Da ora anche la preparazione atletica entra nel vivo e ci aspettano settimane di duro lavoro". Ma non vi è ancora un sestetto base ed il turnover di mercoledì a Cervia pare confermarlo: "Ogni giocatrice dovrà giocarsi il posto – conferma Bellano – l’ho detto anche alle ragazze, non devono dare nulla per scontato, non vi sono gerarchie".

