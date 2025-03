Volley femminile serie B. Angelini nuovo direttore tecnico delle giovanili dell’Olimpia Teodora

Si rafforza il progetto Olimpia Teodora, che dà il benvenuto a Simone Angelini come nuovo direttore tecnico del settore giovanile. Il tecnico ravennate seguirà nel suo complesso i giovani senza dirigere direttamente una squadra.

Si tratta di un ritorno in società dopo l’esperienza da allenatore della prima squadra nella prima stagione di Serie A2, nel 2017-18, mentre negli anni precedenti era stato vice, dal 2011 al 2017, in A1 a Bergamo, dove conquistò anche una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. "Il mio impegno sarà cercare di ottimizzare tutte le risorse – le parole di Angelini –, a partire da quelle umane, su tutti i gruppi del settore giovanile, per cercare di alzare il livello prima di tutto organizzativo. Il nostro obiettivo primario è quello di alzare la qualità, sapendo che abbiamo tante squadre. Per una società di serie B è fondamentale avere un settore giovanile di livello che possa portare giocatrici in prima squadra, e dall’altra parte è giusto che le giovani possano sognare di arrivare un giorno a fare il salto, come completamento di un buon percorso. Per fare tutto questo ci sarà sicuramente bisogno di pazienza, perchè bisogna fare un gradino alla volta senza avere fretta". "Dopo quanto fatto con la prima squadra – commenta il presidente Giuseppe Poggi – era necessario fare un lavoro di qualità sul settore giovanile. Recuperiamo con Simone una figura importante della pallavolo cittadina".