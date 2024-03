Volley femminile - Serie "B1", "C" e "D"

In serie "B1" arriva ad uno snodo fondamentale la stagione della IMG Nottolini che, stasera, a Capannori, proverà a trovare per la prima volta in stagione un’accoppiata di vittorie, dopo il successo esterno contro l’Unomaglia Valdarno di sette giorni fa. L’avversaria è il Nimis Cons Pomezia, sesta in classifica con 23 punti, vale a dire ben dodici in più delle bianconere. Il presidente Bertini, però, alla vigilia della partita è stato chiarissimo, definendo questa partita "assolutamente alla nostra portata" e spronando, così, le proprie ragazze con un pieno di fiducia. Le parole del presidente trovano pieno rispecchio nel ricordo del match di andata, quando le capannoresi si trovarono per ben due volte in vantaggio nel computo dei set, perdendo solo ai vantaggi del tie-break. La partita si gioca nell’impianto di casa a partire dalle ore 21.

In serie "C" ancora un test-chiave per capire con largo anticipo se il finale di stagione di McDonald’s Porcari sarà una lunga lotta o una marcia trionfale. Sul parquet di casa, infatti, arriva il Casciavola, formazione seconda in classifica a meno otto, al pari del Milù Livorno, già battuto a febbraio. Le pisane, però, sono state le uniche capaci di superare Porcari all’andata e hanno perso solo una partita in più del McDonald’s, in quanto ne hanno vinte ben quattro al tie-break. L’appuntamento è per stasera, all’impianto di via Cavanis, alle ore 21,15.

In serie "D" prova a conquistare il quinto posto solitario la MAV Autotrasporti Nottolini che, alle 17.30, ospiterà il Volley Art Il Bisonte, undicesimo con ben dodic punti in meno delle bianconere. Impegno non semplice, invece, per l’Isotta Bevande Porcari che, alle 21.15 di stasera, sarà di scena a Prato, contro l’Ariete, una delle prime forze del campionato. Impegni molto diversi, infine, per le due lucchesi appaiate a 19 punti al nono posto: da una parte il System Libertas ha una buona chance di guadagnare posizioni in graduatoria nella sfida casalinga delle ore 18 di oggi contro il Montelupo, penultimo; per la Pantera, invece, proibitiva trasferta alle 21.15 di stasera sul parquet del Folgore San Miniato capolista.

Andrea Amato