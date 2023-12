Volley femminile - Serie "B1», "C» e "D». IMG aspetta Lucky. Derby alla "Martini» tra Pantera e Isotta

In serie "B1" ultimo impegno casalingo del 2023 per la IMG Nottolini che, questa sera, saluterà per quest’anno il pubblico amico, con uno scontro diretto di rilevante importanza. A Capannori, infatti, arriva il Lucky Wind Trevi, formazione che, in classifica, ha solo un punto in più delle capannoresi. Le umbre hanno conquistato tre vittorie sin qui e, dopo aver attraversato un passaggio a vuoto di cinque partite, sono reduci da due vittorie consecutive, contro Valdarno e Montesport ovvero altre due squadre della metà bassa della classifica. Le bianconere, dopo la sfortunata sconfitta-maratona di sabato scorso sul parquet fiorentino del Liberi & Forti, puntano senza mezzi termini a brindare al nuovo anno con i tre punti. Il via, come al solito, alle 21.

In serie "C", come già anticipato ieri, il Mcdonald’s Porcari ha vinto 3-1 contro il Delfino Pescia, rafforzando la propria prima posizione.

In serie "D" va in scena stasera, alle 20.30, alla palestra "Martini", il derby, nonché scontro diretto, tra Pantera e Isotta Bevande Porcari. Le ospiti sono reduci da due vittorie consecutive, ma, sin qui, hanno perso entrambe le stracittadine, mentre, per la Pantera, un successo nell’ultimo impegno casalingo e anche nell’unico derby di questa prima parte di stagione, contro la MAV. Proprio le giovani della seconda squadra della Nottolini apriranno il programma di oggi, alle ore 17.30, in casa, contro il Flora Buggiano, decimo, con sei punti in meno delle bianconere. Impegno sulla carta alla portata per il System, che, alle 18 odierne, ospita l’ultima della classe, il Colle, ancora a secco di set.

Andrea Amato