Volley femminile - Serie "B1», "C» e "D». Porcari riparte spedito. Pantera e Isotta ok

In serie "B1" ha osservato il proprio turno di riposo in questo week-end la IMG Nottolini Capannori che, sulla base dei risultati delle altre squadre, ha mantenuto la propria decima posizione. La squadra del presidente Bertini tornerà sul parquet sabato prossimo, a Firenze, contro il Liberi & Forti, settimo con quattro punti di vantaggio sulle capannoresi.

In serie "C" è ripartita spedita la marcia della capolista Mc Donald’s Porcari che si è sbarazzata di un’avversaria potenzialmente molto pericolosa ovvero il Follonica che aveva tre punti in meno in classifica, ma anche una partita in meno. Per le porcaresi, invece, è arrivato un rotondo successo per 3-0, maturato con i seguenti parziali: 2521, 2519, 2510.

In serie "D" pronostici di classifica purtroppo confermati per le nostre migliori due compagini opposte ad alcune delle prime della classe. L’imbattuta Ariete Prato si è imposta 1-3 (1725, 2025, 2520, 1725) sul parquet della MAV Autotrasporti Nottolini. Non è andata meglio al System che ha ceduto in casa contro il Sorms per 0-3 (2426, 1725, 2125). Bei successi in scontri diretti per le altre due formazioni lucchesi, con la Pantera che fa bottino pieno contro lo Scotti 2.0 Toyota Empoli, imponendosi 3-0 (2520, 2520, 2523). Terza affermazione stagionale per l’Isotta Bevande Porcari che batte 3-0 (2511, 2624, 2517) il Flora Buggiano, superandola anche in classifica. La graduatoria, ora, vede un serpentone di quattro squadre lucchesi dalla settima alla decima posizione.

Andrea Amato