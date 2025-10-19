Volley femminile serie B1. La Teodora non si ferma: piegata Modena in tre set

OLIMPIA TEODORA 3ANDERLINI Modena 0(25-18, 25-19, 25-18)

OLIMPIA: Poggi 3, Marchesano 10, Monaco 3, Boninsegna 13, Fabbri 12, Casini 11, Franzoso (L); Balducci. NE: Ratti, Bendoni, Piani. All. Rizzi

ANDERLINI: Guerra 12, Monari 7, Gollini , Bianco, Rademacher 4, Penati 2, Cornelli (L); Jakic , Mazzieri 5, Cervi, Rinieri 8. NE: Fino e Citelli. All. Maioli

Spettatori: 400

Con una prova sicura e priva di sbavature l’Olimpia Teodora supera anche il secondo ostacolo del campionato e prosegue la corsa in testa alla classifica. Il confronto con il giovanissimo vivaio della Anderlini non ha avuto storia e gli unici vantaggi conseguiti dalla formazione ospite sono stati gli 0-1 in avvio di secondo e terzo set. Rizzi schiera il sestetto annunciato con la dottoressa Poggi (laureata in settimana) in diagonale, con Casini e Marchesano-Fabbri e Boninsegna-Monaco nei ruoli d’attacco e Franzoso in difesa.

Nel primo set l’Olimpia mantiene vantaggi minimi, ma sembra in controllo della gara, soprattutto per la minor propensione all’errore. In evidenza il centrale Fabbri che firma 7 punti nel set con due ace e il 71% in attacco. La giovane età delle modenesi, come da copione, porta ad un’esuberanza in attacco e in battuta che spesso si traduce in grossolani errori di misura. A metà set l’allenatrice ravennate dell’Anderlini Maioli schiera la diagonale di riserva con l’altra ravennate Jakic (classe 2010), ma l’andamento è ormai segnato. Sull’1-4 del secondo set è la volta dell’altra ravennate dell’Anderlini, Sofia Rinieri, che rimarrà in campo fino al termine, realizzando un discreto bottino. Ma l’Olimpia tira dritto, evitando il passaggio a vuoto costato un set nell’esordio di Forlì. La linea di ricezione è solida e in attacco il gioco si può distribuire equamente fra tutte le schiacciatrici, con Casini che trova soluzioni anche in palla spinta.

Nel terzo set le modenesi forzano il servizio con scarsi risultati (6 errori) e il nuovo acquisto Boninsegna può farsi conoscere dal suo nuovo pubblico (discreta affluenza) andando ripetutamente a segno, prima di scalare in panchina per l’unico cambio di Rizzi, che inserisce Balducci. Il colpo finale è di Casini che suggella la buona giornata del team ravennate.

Marco Ortolani