Volley femminile serie B1. L’Olimpia Teodora non si ferma più

SAN GIORGIO PC

1

OLIMPIA TEODORA

3

SAN GIORGIO: Sesenna 13, They 17, Cornelli 5, Bresciani 2, Cossali 1, Martinelli 10, Galelli (L); Tonini, Pratissoli. All. Capra

OLIMPIA: Poggi 3, Marchesano 11, Monaco 13, Boninsegna 19, Fabbri 7, Casini 11, Franzoso (L); Balducci, Manghi, Bendoni. Ne: Ratti, Piani, Cangini. All. Rizzi.

Parziali: 22-25, 25-17, 18-25, 13-25

Terza vittoria piena per l’Olimpia che espugna la piccola palestra di San Giorgio soffrendo nella prima metà del match, ma distendendosi nella seconda, controllata con grande autorità.

Primo set non semplice con punteggio a lungo in altalena. San Giorgio conduce fino al 12-8, ma la raccolta difensiva (nonostante ben 3 palloni annullati dal contatto con il soffitto molto basso della palestra piacentina) consente molti contrattacchi. Aggancio a 14 e chiusura con Franzoso che ripulisce per l’attacco di Casini.

Nel secondo set equilibrio fino al 9 pari, poi l’Olimpia soffre in tutti i fondamentali, perdendo smalto in attacco (dal 44% del primo set al 24% del secondo) e subendo i colpi della schiacciatrice Bassi (8 punti). Entrano Balducci e l’esordiente Manghi (aggregata per la trasferta insieme al libero Cangini) ma le padrone di casa sono ormai lanciate. Si chiude con una difesa ravennate che colpisce per la quarta volta il soffitto.

Terzo set in parità fino a 10, poi Poggi velocizza il gioco sulle ali e l’Olimpia prevale negli scambi lunghi (Franzoso come sempre in evidenza nella difesa acrobatica, oltre ad un clamoroso 100% di ricezione positiva su 9 tentativi) e chiude in scioltezza con 7 punti di Boninsegna e attacco finale di Monaco, con le due bande più efficaci di Casini, in serata non particolarmente brillante.

Nel quarto set l’Olimpia esplicita da subito una netta superiorità tecnica, fisica e di motivazioni. Le padrone di casa sbagliano attacchi in serie, le giallorosse invece offrono il meglio del loro repertorio e il parziale scorre via senza sussulti, confermando Ravenna al comando della classifica a punteggio pieno.

Marco Ortolani