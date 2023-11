Volley femminile - Serie "B1», serie "C» e serie "D». IMG, grande vittoria. Porcari: primo stop

In serie "B1" grande vittoria, per cuore, qualità e forza dell’avversaria, della IMG Nottolini. Sul parquet di casa, con un vero e proprio bagno di folla, le ragazze di coach Malucchi centrano un successo ai vantaggi del tie-break contro il Clementina Ancona, formazione che, dopo il ko contro la capolista Castelfranco, aveva inanellato solo vittorie. Una prestazione che rappresenta un vero esame superato per le capannoresi, tutte brave e guidate da una Grucka al palleggio per questa volta vera anima della squadra. Con questo 3-2 (2516, 1925, 2519, 1725, 19-17) le capannoresi salgono a 6 punti, al decimo posto.

In serie "C" arriva il primo stop stagionale per il Mc Donald’s Porcari che si fa fermare dal Pediatuss Casciavola. Sul parquet di Cascina le pisane si impongono per 3-1 (2517, 1725, 2520, 2520), ma le porcaresi rimangono al primo posto con 9 punti.

In serie "D" il week-end era cominciato al meglio, con il successo esterno della Pantera Lucca sul parquet del Colle Volley, in tre veloci set vinti dalle panterine rispettivamente a 15, 10 e 12. Meno bene il sabato che prevedeva match molto impegnativi per le altre lucchesi, aperto dalla MAV Autotrasporti Nottolini che non ha trovato scampo contro la capolista Cerretese che si è imposta per 0-3 (1425, 1825, 2025). Con lo stesso risultato anche l’altra prima e a punteggio pieno, l’Ariete Prato, vincitrice sul System Libertas con i parziali di 2511, 2510 e 2517. Arriva, infine, un ko anche per l’Isotta Bevande Porcari che cede 3-1 (2515, 2519, 1925, 2514) sul parquet del Bottegone, quarto della classe.

Andrea Amato