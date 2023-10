Volley femminile - serie "b1», serie "c» e serie "D». IMG Nottolini cerca il primo acuto esterno, Porcari prova a concedere il bis

In serie "B1" riparte da Pomezia, con rinnovata verve, il cammino della IMG Nottolini Capannori che, dopo il primo successo stagionale, raccolto sabato scorso contro l’Unomaglia Valdarno, cerca, ora, il primo acuto esterno. E l’occasione non è delle più semplici, visto che, oggi, alle 17, le bianconere faranno visita al Nimis Cons Pomezia, formazione che è riuscita a strappare un punto sabato scorso alla capolista Castelfranco e che ha battuto 3-1 il Montesport, formazione che, invece, ha avuto la meglio sulla Nottolini. Il pieno di fiducia della prima vittoria e il continuo crescendo delle ragazze, grazie agli insegnamenti della guida tecnica Meri Malucchi, saranno sempre di più la chiave che potrà capovolgere qualsiasi pronostico.

In serie "C", dopo il rotondo successo dell’esordio, il McDonald’s Porcari prova a fare il bis, raccogliendo anche, per la prima volta in stagione, l’abbraccio del pubblico amico. Sul parquet del palasport di via Cavanis, stasera, alle 21, arriva la Robur Massa che, all’esordio, ha perso in casa al tie-break contro il Delfino Pescia.

In serie "D" primo turno stagionale senza derby e, purtroppo, senza lucchesi al comando, dopo il ko del System domenica scorsa contro la forte Cerretese. Le lucchesi di S.Maria a Colle proveranno a riprendere la via del successo, come nelle prime due giornate, nella sfida odierna delle 18, sul parquet del Montelupo. Impegni casalinghi, invece, per l’Isotta Bevande Porcari che, alle 18 di oggi, ospita l’Ariete Prato, capolista a punteggio pieno e per la Pantera che, stasera alle 20.30, a San Marco, riceve la visita della Folgore San Miniato. Il programma di giornata era stato aperto ieri dalla trasferta della migliore lucchese in classifica in categoria, la MAV Autotrasporti Nottolini Capannori, di scena a Firenze contro il Volley Art Il Bisonte in tarda serata.

Andrea Amato