Volley femminile - serie "b1», serie "c» e serie "d». IMG Nottolini ci prova a Roma, Porcari cerca il tris, derby System-MAV

In serie "B1" il campionato non si è mai fermato e, dunque, prosegue la propria marcia. Per la IMG Nottolini Capannori arriva il primo "turning point" stagionale: le giovani di Meri Malucchi, infatti, provano a dare la prima sferzata al proprio campionato nella trasferta contro il Volley Santa Lucia Roma, formazione che, in classifica, condivide l’ottava posizione proprio con le bianconere capannoresi, avendo conquistato entrambe le società quattro punti nelle prime cinque partite. Sul parquet di Fonte Nuova, comune in provincia di Roma, si gioca oggi, alle ore 18 e l’obiettivo della squadra è uno solo, sintetizzato con estrema chiarezza dal presidente bianconero Bertini: "Dobbiamo vincere a tutti i costi".

In serie "C" terzo match stagionale per il Porcari che cerca di ripetere i due 3-0 che hanno caratterizzato i primi due impegni stagionale. Risultati alla mano, anche se ancora numericamente poco significativi, l’Ecoresort Paradù, avversaria stasera, alle ore 21, sul parquet di Porcari, sembra essere quella ideale, visto che, all’esatto opposto delle porcaresi, la formazione di Donoratico ha cominciato il campionato con due sconfitte senza set vinti.

In serie "D" il quinto week-end di gare dell’anno prevede un nuovo derby, alla "Custer De’ Nobili", dove si sfidano le due lucchesi meglio classificate, con la Libertas System che ospita la MAV Autotrasporti Nottolini, a partire dalle ore 18 di oggi. Allo stesso orario l’Isotta Porcari fa gli onori di casa contro il Sorms, settimo con 5 punti, tre in più delle giovani porcaresi. Chiude il programma la sfida casalinga della Pantera Lucca che, alle 20.30 di stasera, ospita il Bottegone, quarto con 10 punti in quattro gare, contro i due delle panterine.

Andrea Amato