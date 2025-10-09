Volley femminile serie B2 - Presentato il team. Il Cervia Volley scalda i motori

Le Terme di Cervia hanno ospitato la presentazione ufficiale del Cervia Volley per la stagione 2025/2026, un evento che ha sancito l’avvio della partnership tra il club e le Terme di Cervia, all’insegna di una visione comune: unire sport e benessere in un progetto condiviso con il territorio.

Sono intervenuti, insieme al presidente delle Terme, Stefano Iseppi, e al direttore sanitario, Alessandro Zanasi, il vicesindaco del Comune di Cervia, Giovanni Grandu, e il dirigente della società Cervia Volley Michele Briganti. Durante l’evento, riservato a istituzioni, sponsor e famiglie delle atlete, è stata presentata la prima squadra femminile My Mech Cervia Volley, che parteciperà al campionato nazionale di Serie B2.

Il vicesindaco del Comune di Cervia, Giovanni Grandu, ha ricordato il legame storico tra Cervia e la pallavolo, in particolare quella femminile: "Le Azzurre e gli Azzurri hanno fatto spesso tappa al nostro palazzetto per raduni e preparazioni, anche in vista di grandi competizioni internazionali. Oggi è motivo d’orgoglio, per il Comune di Cervia, ospitare e sostenere un progetto femminile nato e cresciuto, anno dopo anno, proprio qui".

"Questa iniziativa rappresenta la forza delle eccellenze del territorio. Le Terme di Cervia esistono da oltre sessant’anni e da allora continuano a promuovere prevenzione, cura e riabilitazione per tutte le età, costruendo percorsi terapeutici spesso sostenuti dal Sistema Sanitario. Essere partner di una realtà come il Cervia Volley significa investire in un progetto che fa bene alla comunità", ha commentato Stefano Iseppi, presidente delle Terme di Cervia.

Anche la storia del Cervia Volley, come ha ricordato il dirigente Michele Briganti, non è iniziata ieri: "è stata fondata nel 2009, sedici anni fa, da un gruppo di persone unite da una forte passione per la pallavolo e dalla convinzione che la cultura sportiva sia uno degli strumenti formativi più importanti per i ragazzi e per le loro famiglie".