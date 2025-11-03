VOLLEY FEMMINILE - serie "c» e serie "D». ACopLat rullo compressore, Paif cade, il derbissimo della Piana va alla Pantera

E’ stato un sabato appassionante quello appena trascorso. Sia in serie "C" che in serie "D", dove andava in scena il derbissimo lucchese.

In serie "C" continua il rullo compressore A.Cop.Lat Porcari che, in quattro partite, non ha ancora perso neanche un set. Questa volta a farne le spese (per 3-0) è il Sales che cede in casa, riuscendo a rimanere in partita neanche per metà match. Ancora una volta medesimo canovaccio: con le ragazze di Grassini che ci mettono un po’ a rodare, conquistando per 23/25 il primo set e poi piazzano l’allungo decisivo nei successivi due, vinti, rispettivamente, a 13 e 17. Secondo ko stagionale, invece, per la Paif IMG Nottolini che, in casa del quotato Cascina, cede per 3-0 (25/17, 25/19, 30/28), lottando senza fortuna per tutto il match. Con questi risultati il Porcari allunga ancora in vetta, a 12, mentre la Nottolini rimane a 6 punti, al settimo posto.

In serie "D", invece, il primo derby stagionale del volley lucchese – disputato sabato alla "Martini" di San Marco come quarta giornata del girone "B" – è appannaggio della Pantera. Le ragazze di casa si sono imposte sul McDonald’s Porcari con un netto 3-0, inevitabile esito di un match che le panterine hanno condotto costantemente. Questo a fine partita il commento del tecnico di casa Stefano Capponi. "Abbiamo giocato molto bene – ha detto il coach – , rimanendo sempre avanti e concentrati. Solo nel secondo set siamo andati sotto di un paio di punti, ma, poi, nel momento decisivo, abbiamo ribaltato l’esito, grazie anche ad un grande impatto delle ragazze dalla panchina. Per noi questa era un partita molto importante, da cui attendevamo significative risposte per quello che sarà il prosieguo della stagione, anche per il valore delle avversarie". Dopo aver vinto il primo set a 14, la Pantera vede il ritorno di Porcari che cede solo 25/21 nel secondo, salvo, poi, mollare con il 25/13 finale. Da segnalare l’ottimo esordio di Biagi nella Pantera che, così, sale a 11 punti, mentre il McDonald’s, settimo, rimane a 6 punti.

Andrea Amato