Volley femminile - Serie "C» e serie "D». Derbissimo Pantera-McDonald’s. ACopLat a Firenze, Paif a Cascina

Quarto sabato di volley per le compagini toscane dei campionati regionali. Per una volta invertiamo l’ordine di presentazione.

In serie "D", infatti, va in scena, alla palestra "Martini" di Lucca il primo derby di questa stagione, quello che vedrà di fronte la Pantera e il McDonald’s Porcari. Il match si presenta di grande interesse, non solo per i colori lucchesi, ma anche come sfida di cartello del girone. La Pantera, infatti, è, sin qui, ancora imbattuta e con 8 punti occupa il secondo posto, dietro al solo Castelfranco che, per adesso, non ha perso neanche un set. Dall’altra parte il McDonald’s si presenta con due vittorie in tre partite, che valgono 6 punti e la quarta piazza temporanea del campionato. Il match avrà inizio stasera, alle ore 21 nell’impianto di San Marco.

In serie "C" due trasferte per le lucchesi. A Firenze, alla palestra Fois di via del Sarto, le padrone di casa del Sales riceveranno la visita della capolista A.Cop.Lat Porcari. Le gigliate saranno prive del loro elemento di maggior spicco, un dato che non deve determinare un calo di attenzione per le porcaresi che, sin qui, hanno vinto tutti i set, ma che hanno ancora margini di crescita, soprattutto nelle prime fasi del match, per poi salire con i giri del motore a regime e abbattere qualsiasi resistenza. Il Sales è penultimo, con tre sconfitte, di cui due al tie-break. La partita avrà inizio alle ore 21.15 di stasera, mentre a Cascina sarà già sul parquet impegnata da quindici minuti la Paif IMG Nottolini. Le bianconere, anche loro protagoniste di un ottimo avvio di stagione, sono nel gruppetto delle più immediate inseguitrici del Porcari, a 6 punti, con uno solo di vantaggio proprio sulle pisane.

Andrea Amato