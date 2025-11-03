Acquista il giornale
Volley femminile Serie C. Cerretese, vittoria al tie break. Contro Chianti gara equilibrata

CA.MA. CERRETESE 3 CHIANTI VOLLEY 2 CA.MA. CERRETESE: Bandecchi, Bartali, Berlincioni (L2), Ricci (K), Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Lupi, Menichetti, Panelli, Raho, Romanelli N., Romanelli...

di FRANCESCO DE CESARIS
3 novembre 2025
Sei giocatori, un solo obiettivo: vincere insieme la partita

Sei giocatori, un solo obiettivo: vincere insieme la partita

CA.MA. CERRETESE3CHIANTI VOLLEY2

CA.MA. CERRETESE: Bandecchi, Bartali, Berlincioni (L2), Ricci (K), Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Lupi, Menichetti, Panelli, Raho, Romanelli N., Romanelli A. (L1), Berlincioni (L2). All.: Angiolini e Lensi.CHIANTI VOLLEY: Brachi, Falciani, Ferri, Ferruzzi, Francini, Gori, Maioli, Masseti, Pastaccini, Splendorini, Strambi, Vanni, Magazzini (L1), Verano (L2). All: Lazzarini e Petracchi.

Parziali: 26-24; 23-25; 25-12: 21-25; 15-10.

CERRETO GUIDI – Gran bella partita quella vista a Cerreto Guidi fra due squadre che hanno tentato, per tutte le due ore ed oltre di gara di superarsi e di sorpassare le avversarie nella classifica. Già il primo set è sempre stato lottato dalle due squadre punto a punto fino alle fasi finali che hanno portato al tie-break al cardiopalma. Nella prima fase del match ha prevalso la maggiore tecnica delle locali che hanno trovato il guizzo finale per imporsi per 26-24. Ma le avversarie si sono riprese e, guidate da Lazzarini e Petracchi, hanno conquistato il set dopo una lunga lotta punto a punto (23-25).

Nel terzo set le biancoverdi locali, richiamate dai coach Angiolini e Lensi, sono partite decise e si sono aggiudicate il set per 25-12. Ma le avversarie non ne volevano sapere e nel quarto set hanno lottato decise e se lo sono aggiudicate per 21-25. Si va al tie break che si è giocato a ritmo serrato con che le cerretesi che se lo sono aggiudicato per 15-12, assieme ai due punti che le hanno portate al quarto posto in classifica con 8 punti.

© Riproduzione riservata

