Volley femminile - Serie "C» e serie "D». Porcari e Nottolini brillano con la Pantera

La nuova stagione del volley lucchese parte con il piede giusto, grazie alle rotonde vittorie delle due rappresentanti nella categoria principale.

In serie "C", infatti, nella prima giornata del girone "B" il Porcari A.Cop.Lat regala già un primo saggio della propria forza e conferma la propria candidatura a squadra da battere, superando 3-0 (25/21, 25/16, 25/14) il Valdarno Project Montevarchi. Questo il commento del tecnico Grassini: "Montevarchi è una squadra nuova nel girone, non sapevamo cosa aspettarci e ci abbiamo messo un set e mezzo per prendere le misure. Nel primo siamo stati bravi a soffrire quando la situazione lo richiedeva, rimanendo vigili e, poi, a colpire nel finale. Il secondo set è vissuto di equilibrio fino alla metà, quando abbiamo preso il largo. Nel terzo, poi, abbiamo confermato gli accorgimenti tattici e le ragazze si sono imposte in scioltezza".

Si issa al comando della classifica temporanea anche la Paif IMG Nottolini che s’impone anch’essa con un bel 3-0 sul Montebianco, formazione che, negli ultimi anni, ha sempre ben figurato in categoria. L’andamento del match è stato l’opposto di quello del Porcari, con le ragazze del presidente Bertini brave a partire forte, imponendosi a 16 nel primo set, salvo, poi, soffrire il parziale ritorno delle avversarie, superate, comunque, per 25/23 e 25/22.

In serie "D" offre già emozioni la Pantera di coach Capponi che, al termine di due ore molto tirate, riesce ad avere la meglio, fuori casa, della Vecchianella Migliarino. Questi i parziali dei cinque set che sono valsi i primi due punti alle panterine: 18/25, 25/19, 24/26, 26/24, 13/15. Niente da fare, invece, per la McDonald’s, la seconda squadra di Porcari, che cede 0-3 (22/25, 23/25, 11/25), in casa, contro il Tomei Livorno.

Andrea Amato