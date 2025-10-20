Volley femminile - Serie "C» e serie "D». Porcari cala una bella doppietta. La Pantera s’impone, la Nottolini no

Come nella prima giornata, il volley lucchese conferma quest’ottimo avvio di stagione, registrando ben tre vittorie su quattro partite, potendo, altresì, vantare ancora due squadre imbattute.

In serie "C" la A.Cop.Lat. Porcari bissa il 3-0 dell’esordio, battendo anche Bottegone, al termine di un match dall’andamento molto simile nello sviluppo dei tre punteggi, ma nel computo di una partita molto diversa. Questo, infatti, il commento del tecnico delle porcaresi Riccardo Grassini. "E’ stata una partita completamente diversa – ha affermato – , perché avevamo di fronte un’avversaria molto diversa, ma per fortuna l’abbiamo chiusa con lo stesso punteggio. Valdarno era una delle favorite, mentre Bottegone non è attesa ad un campionato di vertice. E, infatti, nel primo set siamo partiti troppo molli e, sul 3/7, ho dovuto chiamare un time-out per cercare di cambiare un atteggiamento che non andava bene. Da lì in poi abbiamo sofferto ancora un po’ nel primo set, equilibrato fino ai 20, quando poi abbiamo piazzato il break decisivo. Per fortuna la lezione ci è servita e, quindi, nei successivi due set ho rimescolato le ragazze sul parquet, cambiando metà sestetto, e ci siamo imposti con punteggi bassi". Nel dettaglio, dopo il 20/25 del primo parziale, Porcari ha poi chiuso 15/25 e 14/25.

Non conferma l’ottimo esordio, invece, la Paif IMG Nottolini che, a Colle Val d’Elsa, cede per 3-1 (25/18, 25/15, 22/25, 25/17) contro il Pietro Larghi Volley, rimanendo a tre punti a metà di una classifica comandata da Porcari, unica a non aver ancora perso set.

In serie "D" bissa il successo della settimana precedente la Pantera che saluta il pubblico amico con un convincente 3-0, maturato grazie ai seguenti parziali: 25/21, 25/19, 25/20. Brinda al primo successo, invece, il McDonald’s Porcari che, a Firenze, s’ impone su Certosa con un netto 0-3 (23/25, 15/25, 22/25) che chiude il bis porcarese di giornata.

Andrea Amato