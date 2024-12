Volley femminile - Serie "C» e Serie "D»: il punto. McDonald’s Porcari e Pantera nei quartieri alti

Si chiude l’intenso 2024 che ha visto, la settimana scorsa, l’ultima giornata dell’anno solare e, nel secondo week-end di gennaio, vedrà l’inizio del 2025. Si stava per configurare un derby Nottolini-Porcari in "B2", con una Nottolini in difficoltà in "B1" e un Porcari che, dopo aver vinto la regular season, sembrava pronto a spiccare il volo. Alla fine, però, se, da una parte, le porcaresi non riuscirono, poi, a chiudere positivamente i play-off, dall’altra la Nottolini scelse di rinunciare alla categoria.

La ripartenza autunnale ha visto, quindi, una sola squadra in "C", il McDonald’s Porcari, che, dopo aver cominciato con il piede giusto, ha leggermente rallentato, rimanendo, comunque, a sole quattro lunghezze dalla vetta, dopo il ko con la capolista Pescia. A due turni dalla fine del girone di ritorno, mancano ancora le sfide contro Aglianese, fuori casa e Follonica, in casa.

Anche la serie "D" vede ancora due turni da giocare prima del giro di boa. La migliore lucchese è la Pantera che, con 8 vittorie in 11 partite, ha conquistato 24 punti che valgono il quinto posto, a -3 dalla seconda, con una sfida-veritá a disposizione all’ultima di andata, in casa della capolista Cerretese. Per il resto galleggiano a metà classifica Giannini Giusto Porcari e IMG Nottolini, settime e ottave; arrancano nelle retrovie System e Green Way Barga, rispettivamente terz’ultima e ultima.

Andrea Amato