Volley femminile - Serie "C" e serie "D"

Continua nel migliore dei modi l’avvio già positivo delle squadre lucchesi nei campionati regionali di volley che vede un week-end di sole vittorie.

In serie "C" continua il percorso netto, senza neanche un set perso, della A.Cop.Lat Porcari che mette a segno anche la prima mini-fuga stagionale. Le ragazze di coach Grassini s’impongono per 3-0 sul Montebianco. Queste le parole di Grassini a fine partita. "Abbiamo fatto una buona partita – ha detto il coach – contro una squadra in forma. La principale chiave di volta, forse, è stata quella di essere riusciti a bloccare in attacco Coselli, la tanto temuta “ex”, tenuta bene a muro e difesa. Sono felice anche che nel terzo set c’è stata la possibilità di far girare tutte le giocatrici". Il primo set ha visto una situazione di equilibrio sino a due terzi del suo sviluppo, salvo, poi, imporsi le porcaresi per 25-17. Anche se i successivi due set sono stati più vicini come punteggio, rispettivamente 25-19 e 25-21, per le porcaresi mai un’incertezza nel controllare i parziali. Sempre nel girone "B" molto bene anche la Paif IMG Nottolini che s’ impone per 3-1 (25-21, 26-24, 19-25, 25-23) contro una formazione quotata come il Casciavola. Qui di seguito le dichiarazioni del presidente bianconeo Bertini. "Bella partita – ha detto il massimo dirigente – che ci ha permesso di riscattare la prova opaca di Colle Val D’Elsa. Casciavola è una formazione forte che sarà in alto in classifica ed è stata superata soprattutto grazie alla maggior risolutezza nei momenti decisivi dei set, nel computo di un successo meritato e fortemente voluto". Sulla base dei risultati della settimana, Porcari rimane da sola a 9 punti, a +3 su un gruppone di cinque squadre che include la Nottolini.

In serie "D" continua a rimanere imbattuta la Pantera che s’ impone fuori casa contro la Polisportiva Certaldo per 0-3 (11-25, 21-25, 14-25) e s’ invola al primo posto in classifica, con 8 punti, gli stessi della DGA Impianti. Si conferma in buona forma anche McDonald’s Porcari che si sbarazza per 3-1 (15-25, 25-22, 25-19, 25-19) del Cassero e si posiziona giusto dietro la coppia al comando.

Andrea Amato