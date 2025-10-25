Volley femminile - Serie "C» e serie "D». Porcari e IMG in casa, Pantera fuori

Intenso sabato per il volley lucchese che vede racchiuse, dalle 18 in poi odierne, tutte le quattro partite previste per il terzo turno dei campionati regionali.

In serie "C" la capolista ACopLat Porcari ospita, alle 21, il Montebianco, che ha due punti in classifica. La formazione di Pieve a Nievole è avversaria da prendere con le molle: infatti, dopo essere stata regolata per 3-0 nel match d’esordio dalla Nottolini, è stata capace di vincere al tie-break contro il quotato Follonica. Per le ragazze di Grassini, quindi, l’esigenza di mantenere alta l’attenzione, dopo due match in cui, dopo partenze un po’ "diesel", sono state capaci di imporsi senza perdere set. L’altra rappresentante nel girone, la Paif IMG Nottolini, attende il Casciavola, formazione che, assieme a Porcari e Pietro Laghi Volley, è ancora a punteggio pieno, anche se, sin qui, impegnata entrambe le volte in casa. La partita avrà inizio alle 21, in un "Palatagliate" finalmente pienamente agibile e che vedrà, proprio prima della partita, un momento di festa per la riapertura.

In serie "D" cerca di tenere il forte passo già imposto nelle prime due sfide stagionali la Pantera che, dall’alto dei suoi cinque punti sin qui conquistati, sarà di scena, alle 21, a Certaldo, contro la Polisportiva che, invece, in classifica è ancora al palo, pur avendo vinto un set in entrambi gli impegni disputati. Infine l’unica sfida delle ore 18 è quella casalinga del McDonald’s Porcari che ospita il Cassero e proverà a bissare il rotondo successo della giornata precedente.

Andrea Amato