Volley femminile Serie C. Il Delfino Pescia ha di fronte l’ostacolo Ovest. Pieve a Nievole alla Fanciullacci con Follonica

La prova del nove. Tutte in campo sabato 18 ottobre, a partire dalle 18, le squadre pistoiesi di serie C: è in programma il secondo turno del girone di andata. Nel raggruppamento A del campionato femminile, le nostre rappresentative giocheranno in trasferta: il Blu Volley Quarrata alla palestra Duca D’Aosta di Firenze contro il Firenze Ovest, il Delfino Pescia al Pala Corsoni di Siena con la Chianti Banca Cus Siena. Nel girone B, il Montebianco Volley Pieve a Nievole ospiterà Follonica alla palestra Fanciullacci, mentre il Progetto Volley se la vedrà alla palestra Martin Luther King di Bottegone con il Porcari. Quarrata intende bissare il bel successo conquistato all’esordio contro Viareggio; le giocatrici godono buona salute e paiono già in eccellente condizione. Firenze Ovest è reduce dalla sconfitta di Figline Valdarno. Spera di risollevarsi, Pescia.

"Nonostante le difficoltà, al debutto ci sono stati spunti interessanti – l’analisi del tecnico Luis Camponovo –. Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice: siamo un po’ indietro fisicamente e tecnicamente. Lavoreremo per migliorare alcuni aspetti in vista di Siena. Ripartiamo concentrandoci su ciò che c’è stato di positivo. Sappiamo che la società sta facendo il possibile per completare la rosa".

Pescia e Siena arrivano da due pesanti ko, rimediati rispettivamente in casa con la Lunigiana e a San Miniato. Tutte abili e arruolate alla Pieve di coach Lorenzo Branduardi: c’è voglia di rifarsi dopo la caduta di Capannori, anche se Follonica è formazione ostica. "Ci auguriamo di recuperare Beatrice Tredici, che accusa qualche acciacco"", afferma il dirigente di Bottegone, Luigi Speciale.

Gianluca Barni