Volley femminile serie C. Portuali, il 5° posto è l’obiettivo minimo La squadra femminile del CSRSC Portuali Pallavolo di Ravenna si prepara per il secondo anno in serie C con l'obiettivo di migliorare il quinto posto della scorsa stagione, grazie anche a nuovi rinforzi. Coach Rambelli guiderà il gruppo composto da talentuose giocatrici.