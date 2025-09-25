Volley femminile. Si rinnova il patto tra Fisiomed e Cbf Balducci. Paolella: "Rosa e staff per restare in serie A1»

Continua la bella e proficua storia tra il Gruppo Medico Associati Fisiomed e la Cbf Balducci. Nella sede di Sforzacosta è stato sancito dalla Fisiomed il suo ruolo di medical partner e sponsor ufficiale della squadra di volley femminile di A1. Sarà una partnership totale perché questo gruppo medico seguirà e si occuperà anche del settore giovanile.

All’incontro erano presenti le giocatrici Clara Decortes, Asia Bonelli, Suvi Kokkonen ed Emma Clothier, più coach Valerio Lionetti, la direttrice operativa Lucia Bosetti e naturalmente il presidente Pietro Paolella. "Questa collaborazione – ricorda Enrico Falistocco, amministratore di Fisiomed – è nata nel febbraio 2024, e in poco tempo abbiamo già vissuto il momento più bello, la promozione in A1. Come voi, che avevate assaggiato la A1 nel 2022-2023, anche noi di Fisiomed eravamo già ai massimi livelli ma abbiamo voluto migliorarci ancora creando questa sede nel 2023, abbiamo poi ampliato il numero di strutture e non vogliamo fermarci".

Il presidente Paolella e il tecnico Lionetti hanno speso belle parole per l’attività e la vicinanza garantite da Fisiomed. "Questo Gruppo – ha detto il presidente della società pallavolistica – c’è sempre stato vicino e con i suoi specialisti fornisce velocità negli esami o nelle risposte. E poi ci porta anche fortuna…Stavolta giocare la A1 ha per noi un sapore diverso, forti della precedente esperienza credo di poter dire che abbiamo fatto una buona squadra per restare nella categoria". L’incontro si è concluso con le parole di coach Lionetti: "Ci aspetta – dice il tecnico – un campionato difficile ed esaltante, con tanti più impegni ravvicinati. Proprio per questo avere un partner come Fisiomed è un aiuto incredibile e io lo ritengo parte dello staff medico