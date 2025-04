Volley: Fenix Faenza festeggia la promozione in B2, verdetti ancora in sospeso

Festeggia la promozione in B2, la Fenix Faenza, ma non sono ancora arrivati tutti i verdetti per le altre formazioni del volley nostrano. Nel girone F di B2 femminile vince il My Mech Cervia sul Torresi: 3-1 (25-20, 25-22, 18-25, 25-11), cade, invece il Massa a Filottrano: 3-0 (25-17, 25-13, 25-13). Ma entrambe sono salve, con San Martino e Mega Volley retrocesse. Nel girone B di serie C gioca solo la Conad, battuta 3-1 (15-25, 25-13, 25-14, 25-21) in casa del Pasquali e vicinissima alla retrocessione. Il 5 maggio giocano Pietro Pezzi-P. Poggi e Orbite-Sesto Imolese, il giorno successivo Bologna-Consar. Detto della Fenix nel girone C della C femminile, cade 0-3 (17-25, 17-25, 15-25) in casa la Vamb col Castello mentre vincono 3-0 (25-14, 25-21, 25-17) i Portuali nel derby di Bagnacavallo, ormai spacciato. Successo fondamentale per il Russi 3-2 (25-22, 25-20, 30-32, 24-26, 15-6) col Samma. In serie D, nel girone C maschile: Pietro Pezzi-Modena Est 1-3 (20-25, 25-16, 14-25, 21-25) e YZ-Consar 3-1 (30-28, 25-20, 20-25, 25-31). Nel girone E femminile Fenix-Figurella si disputa il 7 maggio. u.b.