Volley Finale di stagione col botto per Francesco Frugoni. Parteciperà con la rappresentativa al Trofeo delle Regioni

Finale di stagione col botto per il giovane pallavolista apuano Francesco Frugoni che ha visto coronata la sua splendida annata con un ulteriore riconoscimento personale ovvero la convocazione nella Rappresentativa Toscana che parteciperà al Trofeo delle Regioni dal 24 al 29 giugno in Puglia, a Bari e provincia. L’atleta classe 2010 era stato recentemente tra i protagonisti della fantastica vittoria nel “Trofeo dei Territori“ ottenuta per la prima volta nella sua storia dalla rappresentativa maschile Under 14 dell’Appennino Toscano. In precedenza Francesco era stato uno dei trascinatori della formazione Under 15 della Pallavolo Massa Carrara nella conquista del titolo di campione territoriale dell’Appennino Toscano.

Lo schiacciatore apuano ha partecipato a tutto l’iter di selezione partecipando a diversi allenamenti con la rappresentativa regionale di categoria fino a guadagnarsi un posto al collegiale che si è tenuto dal 9 al 15 giugno a Gambassi Terme. Dei 14 ragazzi che compongono la selezione toscana Frugoni è uno dei tre più piccoli. Gli altri sono tutti dell’annata 2009. Gianluca Bondielli