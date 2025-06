Volley Forlì conferma Cinzia Flamigni alla guida del settore giovanile

"Un punto fermo per il futuro": così il Volley Forlì annuncia la conferma di Cinzia Flamigni alla guida del settore giovanile biancoblù. L’ex schiacciatrice, forlivese doc e icona della pallavolo italiana, continuerà a mettere a disposizione il suo ricco bagaglio di esperienza e competenze per la crescita dei talenti di casa.

Scuola Libertas Volley Forlì, Flamigni ha esordito nel professionismo nella stagione 1979-80 con l’Olimpia Teodora Ravenna, di cui ha contribuito a scrivere pagine memorabili della storia della pallavolo italiana inanellando successi: 6 scudetti e 4 Coppe Italia. Terminato il periodo ravennate, ha militato in serie A, tra le altre, con San Lazzaro, Fano, Matera, Bari e Ancona. Di prestigio anche i trascorsi in Nazionale: Flamigni ha vestito la maglia azzurra per due lustri (dal 1981 al 1991), totalizzando oltre 300 presenze e disputando 3 campionati del mondo e 5 campionati europei, di cui uno chiuso al terzo posto.

"La riconferma è motivo di grande orgoglio – ha commentato il neo direttore sportivo Raffaele Casadei – . Cinzia è un punto fermo per il nostro settore giovanile, possedendo grandi doti di allenatrice, una passione contagiosa e competenze tecniche di altissimo livello. Guiderà la formazione Under 19 e avrà la responsabilità di coordinare i gruppi più giovani, garantendo una crescita omogenea e coordinata dei nostri ragazzi".

Marco Lombardi