Volley Forlì Querzoli: debutto del nuovo corso contro Romagna Banca Bellaria

È la ‘prima’ del Volley Forlì griffato Querzoli del nuovo corso, incarnato dal quadrumvirato degli ex giocatori che ha chiuso l’era del presidentissimo Giovanni Gavelli. Intendiamoci, il derby odierno (ore 21) in casa della Romagna Banca Bellaria Igea Marina, mestamente adagiata sul fondo della classifica e retrocessa dalla notte dei tempi (21 ko su 23), è totalmente privo di appeal, tuttavia sarà interessante verificare l’attitudine al match dei ragazzi di coach Kunda, aritmeticamente salvi con tre giornate di anticipo, in funzione di una possibile conferma in vista della prossima stagione. Sì, perché nelle intenzioni della nuova proprietà, Forlì sarà chiamata ad alzare l’asticella per gettare le basi del ritorno nelle categorie consone a un club di grandi tradizioni qual è quello di viale della Libertà.

La Querzoli ha l’opportunità, oggi, di pescare il jolly per cancellare con un colpo di spugna gli ultimi due ko (indolori) e ritrovare confidenza con quel blitz corsaro che manca dal 22 marzo, allorquando Mariella e sodali ‘ripulirono’ (1-3) la Real Bottega nelle Marche. Sarebbe il modo migliore per salutare l’alba di un nuovo giorno.

Marco Lombardi