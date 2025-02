Volley. Fortini resta al timone della Fipav. Terzo mandato per il presidente

Alessandro Fortini resta al timone del comitato territoriale Fipav di Ferrara. È il terzo mandato per il presidente, che aveva preso il testimone da Luciano Bratti nel 2017 e dirigerà il movimento pallavolistico del nostro territorio anche nel prossimo quadriennio, fino al 2028. Il rinnovo delle cariche del comitato territoriale Fipav di Ferrara ha anche portato all’elezione dei consiglieri Antonio Felloni, Massimo Nava, Luca Stagni e Simone Frigato, e del revisore dei conti Lucio Faggioli. "Nel mio terzo mandato c’è non solo una scelta di un ricambio generazionale che è fisiologico e necessario, ma anche di prossimità, vicinanza e territorialità – spiega il presidente Fortini –. Per questo i consiglieri eletti rappresentano tutta la provincia, il Basso Ferrarese con Nava, l’Alto con Frigato, la zona di Portomaggiore e Argenta con Stagni e quella di Ferrara con Felloni. Inoltre, si va verso il coinvolgimento di numerose figure: Roversi nella commissione scuole, Cavicchi nella segreteria amministrativa, Cavallini nella segreteria arbitri, Taddia nella commissione organizzazione periferica. Sarà un comitato più vicino alle società del territorio: la federazione esiste non come piattaforma web di passaggio di documenti o inserimento pagamenti di tasse gara, ma per ascoltare e sviluppare progetti territoriali per attività dedicate ai più piccoli e di avviamento allo sport".

s.m.