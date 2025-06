Volley Fucecchio: salvezza conquistata e fiducia per la stagione 2025/2026

Si è chiusa con il sorriso e la consapevolezza di poter ripartire con rinnovata fiducia la stagione sportiva 2025/2026 del Volley Fucecchio "Etichettificio Jolly", impegnato nel girone B del campionato regionale di serie C maschile. L’annata, fin dalle prime partite, si è rivelata complicata e insidiosa per i bianconeri, inseriti in un girone a sole nove squadre ma di alto livello competitivo, dove ogni partita era una battaglia da affrontare con il massimo della concentrazione e dell’impegno. La regular season ha visto la squadra chiudere al settimo posto con 17 punti frutto di cinque vittorie e undici sconfitte, fuori dalla zona play-off e costretta a lottare per la salvezza nei play-out.

La posizione è stata figlia di una stagione travagliata, in cui il Volley Fucecchio ha dovuto fare i conti con numerose difficoltà di organico, tra infortuni e indisponibilità legate a impegni lavorativi. Questi fattori hanno infatti inciso pesantemente sul rendimento della squadra, impedendo alla formazione di esprimere tutto il proprio potenziale e di confermare i buoni risultati delle ultime stagioni. Nonostante tutto, il gruppo non si è mai disunito e proprio nella fase delicata dei play-out i ragazzi di Fucecchio hanno ritrovato energia, compattezza e spirito di squadra.

Con una serie quasi impeccabile fatta di sette vittorie ottenute con autorità e maturità e una sola sconfitta, la formazione bianconera ha messo al sicuro la permanenza in serie C con ampio margine concludendo con 44 punti totali (erano inclusi anche quelli dell’andata), riportando entusiasmo tra giocatori, staff e tifosi.

Il rammarico comunque rimane perché il valore tecnico e umano della rosa avrebbe meritato altri traguardi. Allo stesso tempo, questa esperienza rappresenta una preziosa lezione: con lavoro, dedizione e una programmazione mirata, il Volley Fucecchio ha tutte le carte in regola per tornare protagonista già dalla prossima stagione. La salvezza, ottenuta con il cuore, è il punto di ripartenza. Il futuro può e deve parlare ancora in bianconero.

Francesco De Cesaris