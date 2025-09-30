Volley. Ghizzani, quinto posto al Trofeo Lavorenti

La Cip-Ghizzani si classifica al 5° posto al Trofeo Lavorenti. Non era importante il risultato quanto dare modo alla squadra di affiatarsi in campo, dati i nuovi ingressi. Motivo per cui tutte hanno avuto molto spazio nelle due giornate di torneo, girando le formazioni in tutti i modi possibili. Un’occasione per fare esperienza sul campo e dare modo all’allenatrice Pistolesi di conoscere ancora meglio le proprie giocatrici, mettendole anche in situazioni diverse da cui sono abituate. Inoltre è stata un’ottima occasione per vedere anche squadre contro cui andremo a confrontarci in campionato.

Sabato, il primo giorno, la squadra ha subito due sconfitte, la prima contro Pontedera e la seconda contro Cecina (vincitrice del torneo); mentre domenica ha conquistato due vittorie contro, la prima contro Scandicci e la seconda nella finale 5°/6° posto contro le padrone di casa del Livorno. L’amichevole contro Pietro Larghi è stata vinta dalla Cip-Ghizzani per 3-1. Anche qui Pistolesi ha dato spazio a tutte per "rodare". Le amichevoli con Pietro Larghi sono sempre molto interessanti, hanno una bella squadra, tanto che negli ultimi anni le partite erano comunque combattute. Probabilmente si trovavano ad un punto diverso nella preparazione fisica perché i primi set sono stati molto combattuti, mentre alla fine del terzo e il quarto il ritmo è calato un po’ nonostante una bella ripresa nel quarto che poteva portare il conteggio in parità.

Il commento di capitan Barnini: "Sono molto felice che le mie compagne abbiano deciso di affidarmi questo compito, le ringrazio e spero di non deluderle. Per come sono cresciuta come giocatrice, quello del capitano è sempre stato un ruolo importante da ricoprire, è la colonna portante della squadra e io spero di esserne all’altezza. Tra poco inizierà ufficialmente il nuovo campionato, l’obiettivo è quello di migliorarci il più possibile, divertirci e ovviamente vincere. La squadra c’è, abbiamo preso confidenza da subito con le nuove e so di poter contare su tutte le mie compagne, quindi questo mi rende molto tranquilla".

Prossima ed ultima amichevole prima dell’inizio del campionato il 4 ottobre in triangolare a Prato.