Volley Giovanile. Al via a Cracovia il ’Torneo della Memoria’

È iniziato nell’inconsueta data del 29 febbraio, un appuntamento molto significativo di sport ed educazione sociale in svolgimento a Cracovia in Polonia, dove si giocano le gare del ’Torneo della Memoria’, una evento di sport, e coscienza sociale: visite guidate del Ghetto ebraico, del Museo della Fabbrica di Schindler e dei Campi di Auschwitz e Birkenau, per non dimenticare gli orrori della Shoah. Le società del gruppo Experience, con la collaborazione di Moxa (Modena per gli Altri) hanno organizzato da mercoledì a domani questo torneo di pallavolo giovanile a cui partecipano, credendo fortemente nel valore educativo dello sport, squadre polacche, italiane e ucraine che vivranno un’importante esperienza sia dal punto di vista sportivo, che personale. Fra una partita e l’altra i ragazzi e le ragazze (in totale ci sono 16 formazioni, 8 per genere) hanno effettuato visite guidate al campo di concentramento di Auschwitz, e ad altri luoghi storici della tragedia delle deportazioni e dello sterminio di milioni di ebrei, zingari, dissidenti, avversari politici durante il nazismo. Motori dell’iniziativa del gruppo Experience e dell’organizzazione, Edward Skorek e Rodolfo Giobbe Giovenzana (in foto), che sono stati compagni di squadra nel campionato italiano alla Panini Modena. Il torneo ha il patrocinio delle Federazioni polacca ed italiana, e vivrà il suo momento clou proprio domani in contemporanea con le Final Four di Plusliga, che si giocheranno proprio a Cracovia. I ragazzi sono stati preparati attraverso incontri di sensibilizzazione sul tema dell’Olocausto. Tra le otto formazioni maschili al via, la formazione del Frignano Volley Project Serramazzoni, Dinamo Pallavolo Bellaria, SPB Enercom, PiacenzaVolley, Frignano Volley Project, Sms Sparta Krakow 1, Sms Sparta Krakow 2, Aks Resovia Rzeszow, una squadra di pallavolo dell’Ucraina, mentre al femminile il torneo coinvolgerà Idea Volley Bellaria Igea Marina, Sosus Susegana, PiacenzaVolley, Volley Accademy Manù Benelli, Sms Sparta Krakow, Kadra Malopolski, Uks Setbol Oswiecim, una squadra di pallavolo dell’Ucraina.

Riccardo Cavazzoni