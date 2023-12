Volley giovanile. C’è l’attesissimo. Torneo Kvl

Appuntamento quest’oggi nelle palestre modenesi, almeno in quelle che il Comune ha lasciato a disposizione dell’organizzazione della Villa d’Oro, con il tradizionale Torneo Kvl giunto alla tredicesima edizione, e diventato ormai il torneo giovanile più importante, tra quelli che si disputano in singola giornata. Lo testimonia la presenza di alcuni tra i più importanti settore giovanili italiani, che si daranno battaglia in quattro categorie maschili, Under 13 – 15 – 17 e 19, sui 18 campi allestiti dall’organizzazione: un torneo che si articolerà in una fase di qualificazione mattutina, e nelle finali al pomeriggio, per l’assegnazione dei trofei in palio, e dei premi Bper Banca dedicati agli Mvp di ciascuna categoria, oltre al premio Fair Play Emmeti Clima, apprezzato riconoscimento per la squadra che, con azioni meritevoli, rinforza il carattere amichevole e socializzante dell’evento.