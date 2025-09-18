Volley giovanile, il nuovo ruolo di Malavolti. Clai Imola Young, formula di successo

Il motore della Clai si accende non solo per il campionato di serie A2, ma pure per il settore giovanile targato Clai Imola Young, un club autonomo collegato all’attività del presidente Stefano Mongardi e di tutti i collaboratori. Una società parallela in cui le ragazze possono crescere, tanti i gruppi che partecipano ai rispettivi campionati.

La novità della Clai Imola Young è rappresentata dal cambio di ruolo di Lorenzo Malavolti. "Quest’anno, per la prima volta dopo dodici stagioni consecutive vissute in Clai come allenatore e responsabile del Minivolley – commenta Lorenzo –, inizierò la personale esperienza come presidente di Clai Imola Young. Durante l’estate, assieme al direttore tecnico Massimo Benedetti, abbiamo cercare di inglobare tanti imolesi all’interno dell’organico tecnico, investendo parecchio su alcuni giovani che possano fin da subito portare grandi motivazioni all’interno dello staff. E’ l’inizio di un progetto pluriennale che prevede una crescita costante e vogliamo creare, passo dopo passo, un gruppo di persone di valore che ci possa garantire la necessaria continuità da oggi e per molto tempo per fare in modo che il futuro sia roseo così come lo è il presente".

Nella passata stagione Benedetti, oltre a essere il direttore tecnico del vivaio, aveva guidato la Clai alla permanenza in A2. "L’anno scorso per me è stata un’esperienza molto interessante come allenatore in serie A –dice il direttore tecnico – e al tempo stesso molto positiva, visto anche il risultato finale. Adesso torno a svolgere il mio ruolo con grande serenità. Abbiamo tre formazioni under 14, 16 e 18 che parteciperanno ai campionati regionali, mentre nelle stesse categorie saremo anche iscritti sia ai campionati provinciali che a quelli del Csi. Partiamo come sempre con grande entusiasmo, cercando in primis di fare in modo che le nostre atlete si avvicinino di più alla pallavolo. Un piccolo grande neo che voglio qui sottolineare è quello che siamo l’unica società di Imola che parteciperà ai campionati regionali, manifestazione che richiede per regolamento un certo tipo di impianto. E siamo l’unica società di Imola che purtroppo è obbligata a giocare in altri comuni perché nella nostra città non ci vengono forniti gli spazi necessari per giocare le partite interne".