Volley giovanile. La Clai mette in fila delle prove d’autore

Il fine settimana porta in dote discreti risultati per le squadre Clai. In serie D il gruppo di Biblioni vince 3-0 sul campo della Pontevecchio: 16-25; 20-25; 22-25. Affermazione fuori casa anche per il team di Seconda Divisione, 3-1 per le imolesi in una maratona: 32-30; 25-23; 20-25; 19-25. Tre punti che valgono il secondo posto. Sempre in Seconda Divisione, ma nel girone B, la Clai piega 3-0 la Vip San Lazzaro. In Terza Divisione le imolesi sono battute 3-1 dalla Pontevecchio.

L’Under 18 ha giocato due partite, questi i risultati: Ostellato- Clai Vip 3-2, Clai Vip-Noceto 3-1. L’Under 18 regionale, nel match casalingo con San Lazzaro, si impone 3-0: 25-12; 25-21; 25-16. Bene l’Under 16 vincente a Fusignano 3-0; vittoria per l’Under 14 con Molinella (3-0), è sconfitta a Castel Maggiore l’Under 13 battuta 3-2. Nel Trofeo Cavicchi Esperte San Lazzaro-Clai 2-2, mentre nel Cavicchi Principianti Imola batte 4-0 il Granarolo; sempre nel Cavicchi la squadra B pareggia 2-2 con la Pontevecchio.