Volley giovanile. Luci e ombre per Diffusione Sport. Brillano Cna ed Enoteca 1300 tra le baby

Soddisfazioni giovanili per la scuola di Pallavolo Diffusione Sport dopo l’ultimo weekend di gare, mentre non si sorride tra le prime squadre. L’Agriflor, impegnata nel torneo di Seconda Divisione, cade per 3-0 in casa del Granarolo (formazione in lotta per la promozione), squadra esperta contro cui le imolesi sono riuscite a stare in partita soltanto nel secondo set in una partita in cui coach Zardi ha sfruttato anche le ragazze del 2009.

In Terza Divisione esordio impegnativo per la McDonald’s che ha ceduto in casa per 3-0 contro Yz Volley. Sorride la formazione under 14 targata Cna Imola che ha superato con un netto 3-0 la Pontevecchio.

Infine nel torneo under 13 doppia sfida per la squadra targata Enoteca 1300, composta da ragazze del 2013 (dunque un anno più piccole rispetto alla categoria). Nella prima sono state battute per 3-0 nell’incontro proibitivo contro un Castenaso fisicamente, oltre che tecnicamente, superiore. Nella seconda gara ecco il riscatto contro Molinvolley, battuto per 3-1, in una gara vinta con una brillante prestazione, soprattutto di grande lucidità nei momenti decisivi, portando a casa il secondo e il quarto set ai vantaggi.

l. m.