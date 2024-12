Volley giovanile. Moma Winter Cup, il super evento al via

La pallavolo giovanile chiude l’anno come tradizione con la Moma Winter Cup organizzata dalla Scuola di Pallavolo Anderlini, alla quindicesima edizione: raccogliendo il testimone dai famosi tornei nordeuropei di fine anno, la Moma Winter Cup è ormai diventata un appuntamento imprescindibile anche a livello internazionale. Dal pomeriggio di oggi, e fino alle finalissime che si giocheranno tutte lunedì, il 30, al PalaPanini, oltre 3.600 atleti, in rappresentanza di 217 squadre, suddivise nelle categorie Under 14, 16 e 18 Femminili e nelle categorie Under 15, 17 e 19 Maschili, si preparano a darsi battaglia sulle oltre 63 palestre, distribuite tra Modena ed altri 12 Comuni delle Province di Modena e Reggio. Saranno al via formazioni provenienti dai più prestigiosi club giovanili italiani, ma anche numerose squadre straniere, provenienti da Austria, Francia, Germania, San Marino, Svizzera e Usa. Non mancheranno anche quest’anno i momenti di svago e di convivialità: il Moma Winter Party questa sera al Vox Club per le squadre Under 18 ed Under 19, mentre domani sera toccherà alle categorie Under 16 ed Under 17, mentre per i più piccoli delle formazioni Under 14 ed Under 15, l’appuntamento è presso la sala polivalente della polisportiva Modena Est. Per tutti invece, l’appuntamento è per la cerimonia di premiazione che si terrà lunedì al PalaPanini, saranno assegnati anche premi speciali per coloro che si sapranno distinguere: non saranno premi tecnici, ma piuttosto dall’elevato valore simbolico, tra cui il Fair Play, che si sdoppia per ricordare Marco Grandi e Leo Novi.

r.c.