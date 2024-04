Volley giovanile. Niagara under 19, addio final four: sorride Modena

Ha avuto luogo domenica scorsa il concentramento under 19 valido per l’accesso alle final four regionali alla palestra Bonati, con protagoniste Niagara 4 Torri, Viserba

e Anderlini Modena. Gli atleti ferraresi hanno cominciato battendo i romagnoli e addirittura rimontando da 0-2 e imponendosi al tie break.

Una partita che è durata oltre 2 ore e mezza e che ha ovviamente portato via tante energie ai ragazzi scesi in campo. Energie che sono poi venute

a mancare nel match pomeridiano.Dopo la partita pomeridiana tra Viserba e Anderlini, che ha visto trionfare Modena per 3-0, la formazione modenese è scesa di nuovo in campo contro la padrona di casa Niagara nel match decisivo per le qualificazioni dirette. Uno scontro che gli atleti estensi sapevano fin

dall’inizio essere difficile, terminato con la vittoria dei modenesi. Queste le parole di coach Giovanni Piva: "Le 2 ore e 40 del match mattutino si sono fatte sentire in termini di fatica e stanchezza nella partita contro l’Anderlini. Sono contento di come ha giocato la squadra, hanno rispettato le indicazioni che ho dato loro e ce l’hanno messa tutta. Rimane l’amaro in bocca per il 3-0 finale, dove

probabilmente saremmo dovuti riuscire a vincere almeno un parziale e a quel punto si sarebbe giocata una partita completamente diversa".

Ora ultime due partite

della stagione con la Serie C, di cui la prima in programma questo sabato 13 aprile alla

Bonati contro Paolo Poggi, capolista del girone.