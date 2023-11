VOLLEY GIOVANILE, prima divisione. Il Club Imola di coach White parte con il piede giusto. Battuta la Ceretolese dopo un match avvincente

Chi ben comincia è a metà dell’opera. È questa la sintesi dell’avvio di campionato del Club Imola, la realtà nata dalla collaborazione tra Diffusione Sport e Uisp Imola che nel torneo di Prima Divisione (dopo un avvio segnato da una vittoria e una sconfitta) ha superato la Ceretolese con il punteggio di 3-2 dopo una partita avvincente e risolta al tie break (26-24; 16-25; 25-18; 15-25; 18-16) per le ragazze di coach White che torneranno in campo sabato pomeriggio in casa della Polisportiva Emilia. Le stesse ragazze hanno ben figurato anche nel campionato Under 16 Eccellenza cogliendo una netta vittoria per 3-0 contro il Masi Volley.

Doppio stop invece in Seconda Divisione per l’Oreficeria Bonatti (di fatto la prima squadra Diffusione Sport, tolto il Club Imola) con le azzurre che cadono per 3-1 in casa del Pontevecchio (25-13; 9-25; 25-19; 25-18), e con lo stesso risultato (25-20; 11-25; 12-25; 19-25) perdono anche tra le mura amiche contro il Valsamoggia.

Niente da fare per la formazione Under 14, griffata Pizza Acrobatica, sconfitta per 0-3 per mano della Paoli Poggi (19-25; 17-25; 19-25) con numerosi errori che hanno condizionato la gara delle giovani ragazze. Infine è partito il Trofeo Benuzzi riservato alla categoria Under 13 e la squadra griffata Enoteca 1300 ha perso 3-0 la prima gara contro la Pallavolo San Lazzaro.

l.m.