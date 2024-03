Volley giovanile. Ravenna giocherà la Junior League . Domani il debutto a San Giustino

Con la trasferta di domani a San Giustino, prende il via il cammino della Consar nella Junior League, il massimo campionato giovanile organizzato da Legavolley, a cui Ravenna torna a partecipare: l’ultima volta fu nella stagione 2018/19. Poi ci furono due anni di interruzione e il torneo è ripreso nel 2021/22. La formula della manifestazione prevede per le squadre di A2 e A3 un turno eliminatorio, con partite di andata e ritorno ed eventuale golden set. La vincitrice accede ad uno dei due tabelloni della seconda fase, insieme alle vincenti dei match Santa Croce-Siena (la gara d’andata è terminata 3-0 per i Lupi) e Castellana Grotte-Ortona. Nell’altro tabellone sono in programma Prata-San Donà e Bologna-Brescia (3-2 per gli emiliani nel match d’andata): le due vincenti si aggiungono al Brugherio, promosso direttamente alla seconda fase come vincitrice della Junior League 2021/22. Al termine di questi due gironi le due vincitrici accederanno alla final eight con sei formazioni di SuperLega, quattro delle quali – Monza, Trento, Padova e Civitanova - sono già qualificate di diritto in base al ranking della passata stagione. I ragazzi di coach Mollo affrontano alle 20 al Palasport di San Giustino la Erm Group; ritorno alla palestra Itis martedì 19, alle 20. "E’ un aspetto positivo che questa competizione sia stata aperta anche alle società dei campionati di A2 e A3", osserva Marco Bonitta, direttore tecnico del settore giovanile della società. "Le convocazioni per la Junior League verranno fatte di volta in volta in base agli incastri con i i calendari – dice coach Francesco Mollo – dal momento che questo gruppo sta disputando anche la serie C e il campionato interprovinciale, e della squadra che milita in C fanno parte anche Chiella e Menichini che sono elementi fissi della prima squadra".