Volley giovanile. Trofeo Nannini, la quinta edizione. Festa Bper Anderlini Blu Under 16

Archiviata la bella festa al parco Novi Sad di dieci giorni fa, è già tempo del primo Trofeo giovanile stagionale per la Scuola di Pallavolo Anderlini: nello scorso weekend si è giocata infatti la quinta edizione del Trofeo Nannini (foto), il torneo dedicato ad Andrea Nannini, fondatore della Scuola di Pallavolo Anderlini insieme a Giovenzana. Sei categorie ai nastri di partenza, quelle ’canoniche’ dei campionati Federali, per un totale di 63 formazioni partecipanti al Trofeo, che come già accaduto nelle scorse edizioni, mette in palio per le categorie Under 16 ed Under 17 la qualificazione al Trofeo Bussinello, in programma nel mese di aprile 2026. Sei le categorie impegnate, e sei diverse solo le vincitrici, partendo dalle parmensi dell’Energy Volley Parma Gialla, che vince il girone di finale a tre grazie ai successi su Montichiari, e su Moma Anderlini, che però si rifà salendo sul gradino più alto nell’Under 16 con la Bper Anderlini Blu di Coach Patt, che batte in finale il PB San Lazzaro, staccando anche il pass per il Trofeo Bussinello 2026, in programma il 2 - 3 - 4 aprile 2026. Nelle più grandi dell’Under 18 Femminile, è Oasi Energy Noceto che porta a casa il Trofeo, battendo nel girone finale AS Corlo STS Impianti e Volley Sassuolo, giunte nell’ordine. Tra i maschi dell’Under 15, al termine di un girone all’italiana a sette, la vittoria va al Gas Sales Bluenergy Piacenza, che regola i toscani del Calci Cascina, ed i parmensi dell’Energy Volley. Vittoria modenese nella Under 17, in una finale tutta gialloblù, con il Modena Volley, che in finale batte 2-0 la MO.RE Volley Anderlini, conquistando anche l’accesso al Trofeo Bussinello 2026. Infine, in Under 19 a vincere la finalissima è Virtus Fano che ha la meglio su Gas Sales Bluenergy Piacenza dopo un avvincente tie break terminato 2-1: la manifestazione si è chiusa con le cerimonie di premiazione sui campi di Modena, Corlo, Fiorano e Sassuolo.

r.c.