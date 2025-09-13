Volley, gli appuntamenti del precampionato. Trofeo EmmeTi, il grande classico. La Kerakoll batte la Villa d’Oro

Inizia con il botto il girone di qualificazione del Trofeo EmmeTi, tradizionale appuntamento precampionato organizzato dalla Villa d’Oro Pallavolo, riservato alle formazioni maschili modenesi di Serie B: la numerosa pattuglia, per la terza stagione a sei unità, ha costretto gli organizzatori alla dolorosa decisione di ammetterne solo cinque, escludendo la Spezzanese, che però giovedì sera è comunque scesa in campo lo stesso, affrontando la neopromossa TecnoArmet Soliera 150. Il trofeo EmmeTi invece, è iniziato al PalaPaganelli di Sassuolo, con una delle sfide più classiche, e più sentite degli ultimi anni, tra una Kerakoll sempre più ambiziosa, ed una National Villa d’Oro che nelle ultime due annate è sempre andata a Playoff: ci si aspettava una gara equilibrata, ed invece la Kerakoll di Riccardo Bombardi ha rifilato un sonoro 4-0 (25/13 25/20 25/20 25/22) alla squadra rossonera, in verità in campo con parecchi acciaccati, e senza l’esperto Rau.

Merito comunque alla squadra sassolese, particolarmente efficace in ricezione ed a muro, e con l’ex Andreoli top scorrer di giornata. Nella gara di spezzano invece, la Tecnoarmet ha ben iniziato la storica stagione nei tornei nazionali, battendo a domicilio la Spezzanese con un 3-1 (25/22 19/25 25/22 25/22) abbastanza combattuto, con un Benincasa già in gran spolvero con la nuova maglia, ed un muro solierese più colte decisivo. Esordio anche per il Modena Volley di B2 femminile, che al PalaPanini ha lottato contro un FOS CVR Reggio Emilia di categoria superiore, vittorioso alla fine per 4-0 (25/18 27/25 25/22 25/20), anche se il tecnico modenese Ivan Tamburello ha comunque tratto buone indicazioni. In ogni caso ci aspetta un week end interessante, con il Volley Modena di A2 Femminile impegnato a Castellanza nel Trofeo Bellomo contro Villa Cortese, Busto Arsizio e Concorezzo, domenica le finali, e l’esordio della Stadium Mirandola di A3 maschile che si mostra ai propri tifosi al PalaSimoncelli domani alle 18 contro la Conad Reggio Emilia.

Riccardo Cavazzoni