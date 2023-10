VOLLEY: i risultati. Diffusione Sport, tre sigilli e due ko nel weekend

Tre sconfitte e due vittorie per le formazioni Diffusione Sport, ormai al via con tutte le sue squadre presentate domenica nella cornice dell’autodromo di Imola. Sul campo è cominciato il campionato di Prima Divisione che ha visto la formazione del Club Imola uscire sconfitta in casa per 1-3 per mano del Crevalcore nel debutto. Le ragazze allenate dalla coach White si sono però rifatte nella seconda giornata imponendosi per 3-0 in casa del Castenaso con una prova in crescendo. In Seconda Divisione bella prova dell’Oreficeria Bonatti dell’allenatrice Bendanti che superato per 3-0 il DT Titan dopo una gara giocata a buon livello tecnico e di carattere. Nel torneo under 16 Eccellenza il Club Imola prosegue la striscia positiva e si impone per 3-0 contro il Cus Medicina mentre la squadra targata Cna cade 1-3 contro la Vtb.