Volley. I’Giglio a valanga sulla Rinascita. Bene la Timenet, stesa la Remo Masi

Finalmente I’ Giglio di Castelfiorentino ha saputo esprimere le sue potenzialità fisiche e tecniche travolgendo la Rinascita Volley di Firenze con un netto 3-0 (25-14; 25-12; 25-21) e vendicando anche la partita dell’andata a Firenze dove le biancorosse, in vantaggio di 2 sets a 0, persero il terzo set ai vantaggi e cedettero improvvisamente, perdendo una partita praticamente già vinta. Questa bella vittoria è di buon auspicio per il girone di ritorno e sicuramente l’ambiente sarà tonificato da questo risultato e sosterrà con ancora maggiore convinzione le sue beniamine. Hanno arbitrato Verzoni e Calandra.

La Timenet Empoli prosegue la sua corsa di testa e si è imposta sulla Pol.Remo Masi con un perentorio 3-0 (25-17; 25-23; 25-12). Le giallonere hanno avuto qualche difficoltà solo nel secondo set, combattuto dalle ospiti punto a punto ma alla fine le empolesi si sono imposte ed il terzo set non ha avuto storia, dopo poco più di un’ora. Ha arbitrato Petrucci.

Montelupo Città della Ceramica sugli scudi nel derby vinto a Certaldo contro le locali con un chiaro 1-3 (18-25; 25-19; 19-25; 13-25). Le montelupine guidate da Bardazzi hanno sorpreso le locali nel primo set imponendosi per 18-25. Le certaldesi si sono subito riprese ed hanno replicato con un perentorio 25-19. Ma le ceramiste non si sono scoraggiate e si sono imposte in scioltezza nel terzo e quarto set conquistando l’intera posta. Speriamo che questa vittoria sia l’inizio di un girone di ritorno ricco di soddisfazioni.

La Pallavolo Fucecchio prosegue nella sua marcia verso i play off. A farne le spese sono state le figlinesi della Valdarninsieme che pure erano venute a Fucecchio con l’intenzione di portare via punti. Ma le bianconere, dopo un primo set incerto ceduto alle ospiti per 20-25, hanno ripreso la marcia travolgente delle ultime partite imponendosi nei tre sets successivi e rimanendo saldamente al secondo posto in classifica.

In campo maschile il Jolly Volley Fucecchio proprio all’ultima partita (riposerà nell’ultimo turno) ha vinto contro la Grandi Turris di Livorno per 3-2. Ora i bianconeri sono terz’ultimi con 17 punti ed attendono la fine del campionato per sapere in quale girone giocheranno nel prossimo campionato.