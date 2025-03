Volley. I’Giglio cede solo al tie break dopo una partita tiratissima

CHIANTI VOLLEY3I’GIGLIO CASTELFIORENTINO2

CHIANTI VOLLEY: Maioli, Forgillo, Sabbatini, Dei, Mazzinghi, Brogi, Vanni, Bigliazzi, Santagostino, Francini, Ermini, Verano, Bilancino. All. Marco Lapi.

I’GIGLIO CASTELFIORENTINO: Tofanari, Barnini, Scardigli, Sani, Zingoni, Tofanari, Malatesti. Talluri, Del Carlo, Pratelli, Nicosia, Magherini, Picchianti, Anichini. All.: Pietro Giacomo Buoncristiani.

Arbitri: Pianigiani e Bruttini.

SAN CASCIANO – Lunga ed emozionante partita quella disputata da ‘I Giglio Castelfiorentino a San Casciano in Val di Pesa. I primi due set hanno visto le locali dominare con parziali (25-19; 25-17) che dimostravano la superiorità delle chiantigiane ma anche la difficoltà delle castellane che sembravano bloccate e contratte. A questo punto però Buoncristiani, convinto che la partita non era finita, ha richiamato le sue giovani allieve che hanno risposto prontamente, annullando ben due match balls nel terzo set (25-27) ed imponendosi bene (17-25) nel quarto set, facendo tremare le avversarie ed il folto pubblico che aveva assaggiato nel terzo set la conquista dell’intera posta. Nel tie break però le castellane hanno avvertito la stanchezza e seppur lottando punto a punto, hanno ceduto (15-12). La posizione in classifica ora si è fatta delicata e nelle prossime due partite, ambedue casalinghe, le biancorosse dovranno raccogliere punti importantissimi.